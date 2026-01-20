600’000 personnes ont quitté Kiev, privée de chauffage

Environ 600'000 personnes ont quitté Kiev en janvier, selon son maire, tandis que des milliers d'immeubles résidentiels de la capitale ukrainienne et le Parlement étaient sans chauffage, eau ni électricité mardi après de nouvelles frappes russes nocturnes.

(Keystone-ATS) Ces attaques ont aussi provisoirement privé la centrale nucléaire de Tchernobyl d’alimentation externe.

Dans la journée, 4000 bâtiments d’habitation étaient toujours sans chauffage, a souligné le maire de Kiev Vitali Klitschko, la Russie continuant ses bombardements sur les infrastructures énergétiques de l’Ukraine.

Ceux-ci ont fait un blessé dans la capitale et un mort, plus au nord, à Boutcha, où un massacre a été commis pendant l’occupation russe début 2022.

Conséquence de ces attaques aériennes, «plus d’un million» d’habitants de Kiev étaient sans électricité dans la soirée, a affirmé dans la soirée le président Volodymyr Zelensky.

«Tout le monde n’a pas la possibilité de quitter la ville mais, en ce moment, la population a diminué», a quant à lui déclaré M. Klitschko dans un entretien avec l’AFP, disant que 600’000 personnes avaient quitté la capitale, qui compte 3,6 millions d’habitants.

Des journalistes de l’AFP y ont constaté la fermeture de magasins et de restaurants en raison des coupures de courant, ainsi que la mise hors service de feux de circulation et l’extinction de l’éclairage public la nuit dans certains quartiers.

La Rada, le Parlement ukrainien, était également sans eau, électricité ni chauffage mardi, a annoncé son président Rouslan Stefantchouk.

«La température frôle les -20°C et Poutine s’en sert pour briser la résistance, plonger tout le monde dans la dépression, créer de la tension dans la société», a dénoncé M. Klitschko auprès de l’AFP.

Pendant l’entretien, une alerte aérienne a retenti, avertissant d’un risque d’attaque sur Kiev.

Situation «très critique» à Kiev

Le 9 janvier, la capitale avait déjà subi un bombardement qui avait privé de chauffage 6000 immeubles, la pire attaque russe sur son réseau énergétique depuis le début de l’invasion il y a bientôt quatre ans.

Son maire a réitéré son appel à ceux qui le peuvent à quitter la ville pendant que les services ukrainiens s’acharnent à réparer les dégâts occasionnés aux infrastructures.

«Imaginez qu’il n’y ait ni électricité ni eau chez vous. Vous ne pouvez pas prendre de douche. Vos radiateurs sont froids. La situation est très critique», a résumé M. Klitschko.

Selon l’armée de l’air ukrainienne, 34 missiles et 339 drones ont été envoyés pendant la nuit contre l’Ukraine, avec la région de Kiev comme «cible principale».

Pendant l’attaque, Mariana Kravtchenko, 42 ans, s’est réfugiée dans le métro avec son fils et son chat. «On a eu peur parce qu’il y a eu plusieurs explosions», raconte-t-elle. Ils n’ont pas dormi de la nuit.

«On est très fatigué mais ça ira, on garde le sourire et on croit en la victoire», a dit à l’AFP cette employée d’un entrepôt.

Tchernobyl provisoirement coupée du réseau

D’autres régions ukrainiennes ont également subi des bombardements sur leurs infrastructures énergétiques au cours de la nuit, notamment celle de Rivné (nord-ouest) où plus de 10’000 foyers se sont retrouvés sans courant, d’après l’administration régionale.

Les Nations unies ont déploré mardi ces «attaques à grande échelle» et répétées de la Russie.

«On ne peut que les qualifier de cruelles. Elles doivent cesser. Viser des civils et des infrastructures civiles constitue une violation claire des règles de la guerre», a déclaré le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme Volker Türk.

Le ministère russe de la Défense a affirmé que des industries militaires, des dépôts de munitions et «des infrastructures énergétiques et de transport» utilisées par l’armée ukrainienne avaient été bombardés.

La centrale nucléaire de Tchernobyl a été reconnectée au réseau électrique ukrainien dans l’après-midi, après avoir perdu toute alimentation externe en électricité en raison des frappes russes, a expliqué le directeur du site Serguiï Tarakanov.

D’autres centrales nucléaires ont été affectées, selon l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Perte d’attention internationale

Le président Zelensky s’est dit «inquiet» d’une perte d’attention internationale sur le pire conflit en Europe depuis la Deuxième guerre mondiale, à cause du différend causé par les velléités de Donald Trump de s’emparer du Groenland.

Le président américain martèle depuis plusieurs semaines vouloir faire de cette île autonome danoise un territoire américain, déclenchant une sévère crise diplomatique avec ses alliés européens membres de l’Otan.

M. Trump a imposé ce sujet à l’ordre du jour de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, où se sont rendus les négociateurs ukrainiens qui poursuivent les discussions sur les garanties de sécurité à accorder à l’Ukraine après un éventuel règlement du conflit.

L’envoyé spécial russe Kirill Dmitriev est également dans cette station suisse et doit y rencontrer des représentants américains, selon le Kremlin.