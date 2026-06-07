6000 personnes rendent hommage à Lyhanna en France

Keystone-SDA

Quelque 6000 personnes ont défilé dimanche dans une marche blanche en France en mémoire de Lyhanna, 11 ans, retrouvée morte après avoir été vue avec un homme déjà visé par des plaintes pour viol. Le drame est doublé de polémiques sur les défaillances de la justice.

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(Keystone-ATS) «Notre petit monde s’est effondré», a témoigné la tante de la victime aux côtés des parents et du frère de Lyhanna. Ils avaient pris la tête de cette marche dans la petite commune de Fleurance (sud-ouest). Dans le cortège très dense, les visages étaient graves, derrière une banderole sur laquelle était écrit: «Plus jamais ça ! On t’aime. Tu nous manques», a constaté une journaliste de l’AFP.

Les participants étaient vêtus de blancs, certains tenant des fleurs blanches à la main. Comme Céline Camus, 41 ans, très émue: «je me sens concernée, j’ai deux enfants, une fille de 12 ans et un fils de 13 ans. Ca aurait pu arriver à ma famille, à mon fils, ma fille».

Manola Martin, retraitée, porte un t-shirt avec le portrait de Lyhanna. Elle a fait 50 kilomètres pour venir apporter son soutien à la famille. Elle est présente pour ses «filles et ses petites filles», «malheureusement la justice ne fait rien pour ces gens là».

La marche était sécurisée par un dispositif de 150 gendarmes.

«Dysfonctionnement inacceptable»

À Montestruc-sur-Gers, où réside le principal suspect, le panneau du village a été recouvert d’un drap blanc sur lequel a été taggué «PDM (peine de mort, ndlr) pour les pédos», a constaté dimanche un photographe de l’AFP. Le principal suspect, Jérôme B., 41 ans, est le père d’une amie de Lyhanna, dont le corps a été retrouvé jeudi dans un silo agricole après six jours de recherche.

Inculpé pour enlèvement et séquestration – les circonstances de la mort ne sont pas encore connues -, il avait jusque-là échappé à la justice malgré des soupçons de pédocriminalité. Il est visé par quatre plaintes et deux signalements.

«Un dysfonctionnement (…) inacceptable», a déclaré le président français Emmanuel Macron. Le ministre de la Justice français Gérald Darmanin a annoncé dimanche qu’il allait demander aux procureurs généraux de reprendre «l’intégralité des plaintes qui touchent les enfants», soit environ 70’000 dossiers, d’ici au 14 juillet, dans le sillage de drame.

«Défaillance systémique»

La collégienne avait été vue la dernière fois le 29 mai après-midi devant son collège, montant dans le véhicule du suspect qui la connaissait, étant le père d’une de ses amies.

Pendant plusieurs jours, des battues citoyennes, encadrées par les gendarmes, ont été organisées pour retrouver la jeune fille.

«Ce n’est pas un fait divers. C’est une défaillance systémique des institutions», a dénoncé la Fondation des femmes sur Instagram.

C’est notamment le traitement d’une plainte pour viols sur une enfant de 10 ans déposée contre Jérôme B. en août 2025 qui ulcère le pays. Près de neuf mois plus tard – après la transmission de la plainte d’un parquet à un autre -, les investigations étaient toujours en cours et le suspect n’avait pas été auditionné.