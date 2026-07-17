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60e édition du MJF: carton plein pour le retour au bercail

Keystone-SDA

La 60e édition du Montreux Jazz Festival (MJF) qui s'est déroulée dans le Centre des congrès rénové du 3 au 18 juillet a rassemblé plus de 250'000 personnes. Le taux de remplissage moyen des salles payantes a atteint 91%.

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1 minute

(Keystone-ATS) Alors que le festival s’apprête à vivre samedi sa dernière soirée avec les concerts des «deux monstres sacrés» que sont Van Morrison et James Taylor, le directeur Mathieu Jaton a affiché un large sourire en tirant le bilan «super réjouissant» de cette édition anniversaire. Elle marquait le retour du festival dans un Centre des Congrès (2m2c) entièrement rénové, après les deux années Covid et deux ans hors les murs, où «tout a dû être à chaque fois réinventé».

Les nouvelles infrastructures ont permis d’élargir le quai devant le bâtiment, avec une fluidité nettement améliorée. Au vu des changements climatiques, de la tempête jeudi soir et des nombreux festivals en France touchés par des annulations, M.Jaton s’est dit très content de retrouver le bâtiment et ne regrette pas la Scène du lac.

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