800 emplois supprimés à la Rentenanstalt/Swiss Life 11. avril 2002 - 15:58 L'assureur zurichois a vu son bénéfice reculer de 86%. Pour économiser 300 millions de francs par an, il biffe 800 de ses 12 800 emplois. Ces suppressions d'emplois sont le volet opérationnel d'une restructuration déjà annoncée à fin janvier. Un second train de mesures sera annoncé plus tard. Il devrait se traduire par un possible retrait de certaines activités ou de certains marchés. La Rentenanstalt explique ces mesures par le fait que les prestataires financiers ont été les plus touchés par la déprime économique. De nouveaux modèles sont mis en place pour les affaires de prévoyance professionnelle, afin d'en améliorer la rentabilité. «Les travaux sont largement avancés et des décisions sont en préparation», indique la compagnie dans son communiqué. Ces mesures stratégiques devraient également apporter 300 millions de francs d'économies. Au total, l'assureur compte ainsi économiser 600 millions de francs. La Rentenanstalt ne versera pas de dividende cette année. Elle estime toutefois sa solidité financière inaltérée et les réserves techniques toujours aussi élevées. Le résultat financier a néanmoins baissé de 4 milliards de francs pour s'inscrire à 6,5 milliards (soit moins 38%). Quant au bénéfice net, il a fondu à 124 millions de francs. swissinfo avec les agences