9 millions de francs pour rénover la gare de Villars-sous-Mont (FR)

Keystone-SDA

Le village de Villars-sous-Mont (FR), dans le district de la Gruyère, sera bientôt doté d’une nouvelle gare ferroviaire, plus proche de son centre. Le projet des Transports publics fribourgeois (TPF) porte sur un investissement de 9 millions de francs.

2 minutes

(Keystone-ATS) Mis à l’enquête publique dans la Feuille officielle de vendredi, les travaux prévoient le déménagement de la gare, la mise aux normes de ses quais et de ses infrastructures, l’adaptation de son accès routier ainsi que le renouvellement de près de 800 mètres de voies ferrées, ont fait savoir les TPF.

Ces derniers prévoient en effet la construction d’un nouveau quai unique, respectant les prescriptions de la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand). Celui-ci se situera à environ 200 mètres de l’actuel, en direction de Neirivue. Il sera doté d’une marquise et d’une salle d’attente, précise le communiqué.

Pour le printemps 2028

L’accès routier à la nouvelle gare fait également partie du projet. La procédure fédérale de mise à l’enquête publique durera un mois à partir de lundi. Le calendrier table sur un début du chantier en 2027. Le renouvellement de la voie ferrée entre Villars-sous-Mont et Neirivue permettra au passage de corriger certaines courbes.

Un assainissement qui garantira aux trains voyageurs de circuler à 70 km/h, contre 60 km/h pour l’heure. La mise en service des nouvelles infrastructures est attendue pour le printemps 2028. Il s’agira en effet pour les TPF d’être prêts à déplacer le public de la 8e Poya d’Estavannens, qui se tiendra du 28 au 30 avril 2028.

L’actuelle gare-chalet, devenue une habitation il y a quelques années, sera par ailleurs conservée, ainsi que son affectation, détaillent encore les TPF. Les faisceaux seront, eux aussi, préservés et serviront de voies de garage ou pour les manoeuvres des trains.