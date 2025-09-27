La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
A Berlin, une foule appelle à la fin de la guerre à Gaza

Keystone-SDA

Brandissant des drapeaux palestiniens ou encore des pancartes proclamant que "nourriture et eau sont des droits de l'homme", des dizaines de milliers de manifestants ont défilé samedi à Berlin. Ils ont demandé à Israël d'arrêter son offensive militaire à Gaza.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Aujourd’hui nous pouvons montrer que la majorité, qui s’oppose à la politique d’Israël et au génocide, est visible dans les rues et peut agir», se félicite un manifestant, Dustin Hirschfeld.

Ils étaient 60’000 à participer à la manifestation «Ensemble pour Gaza», organisée par le parti Die Linke (gauche radicale) et des groupes de la société civile, selon la police. D’après les organisateurs, elle a rassemblé 100’000 personnes. Quelque 1800 policiers étaient déployés.

La marche, qui s’est déroulée dans le calme, s’est achevée devant la Colonne de la Victoire, où un concert de rap et de hip hop était organisé.

«Changer de cap»

Die Linke accuse le gouvernement allemand de rester silencieux face à la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza. Il doit «enfin agir et accroître la pression sur le gouvernement israélien pour le forcer à changer de cap», a expliqué le parti, en appelant à la mobilisation.

Cette manifestation met en lumière la colère croissante au sein de la population allemande à l’égard de la guerre à Gaza.

En raison de sa responsabilité dans la Shoah, l’Allemagne était jusqu’ici l’un des plus grands soutiens d’Israël. Mais le ton de Berlin à l’égard d’Israël s’est durci ces derniers mois, à mesure que la situation humanitaire dans la bande de Gaza se détériorait de manière dramatique.

Le chancelier Friedrich Merz a annoncé en août la suspension des exportations d’armes qu’Israël pourrait utiliser à Gaza. Cependant, les critiques soutiennent que M. Merz n’a pas été assez loin. L’Allemagne hésite à sanctionner Israël et n’a pas reconnu un État palestinien, contrairement à bon nombre de ses alliés occidentaux.

