A Bienne, des comptes positifs mais un assainissement nécessaire

Keystone-SDA

Le compte global de la Ville de Bienne a bouclé l'année 2024 sur un excédent de revenus de 6,54 millions de francs. Le Conseil municipal se réjouit de ce résultat, mais confirme le besoin d'assainissement des finances à moyen terme pour assurer ses futurs investissements.

3 minutes

(Keystone-ATS) Ce résultat positif s’explique par deux facteurs, indique mercredi la Ville de Bienne dans un communiqué: d’une part, le report d’investissements et des effets spéciaux sans incidence sur les liquidités; d’autre part, une hausse des revenus fiscaux des personnes physiques et morales à hauteur de 18,32 millions de francs.

Dans le compte général, les charges d’exploitation se sont élevées à 413,4 millions de francs, alors que les revenus d’exploitation ont atteint 386,45 millions.

Les revenus fiscaux des personnes physiques et morales se révèlent meilleurs que les montants budgétisés. La différence est de 5,69 millions pour les personnes physiques et de 4,57 millions pour les personnes morales. La tendance positive concernant les personnes physiques devrait se poursuivre ces prochaines années. De leur côté, les revenus supplémentaires provenant des impôts des personnes morales ne se reproduiront que partiellement, selon le Conseil municipal.

Parmi les autres revenus fiscaux, ceux provenant de l’impôt sur les gains immobiliers ont nettement augmenté: ils se sont améliorés de 5,69 millions de francs par rapport au budget et de 3 millions par rapport à l’année précédente. En raison de leur forte volatilité, ces revenus sont difficiles à prévoir, explique le Conseil municipal.

Train de mesures supplémentaires

La situation est aussi meilleure que prévu au niveau de l’endettement. Environ 1,47 million de francs de nouveaux capitaux de tiers portant intérêt ont dû être empruntés en 2024, alors que les liquidités ont diminué de 4,53 millions. Cela équivaut à une variation nette de moins de 6 millions de francs, un résultat – meilleur que prévu – qui s’explique notamment par le report de certains investissements.

Malgré ces chiffres positifs, la Ville n’a pas pu financer entièrement avec des fonds propres les investissements qu’elle a réalisés. De plus, les investissements repoussés à une date ultérieure entraînent un retard et les besoins financiers qui en découlent reporteront l’augmentation de l’endettement sur les années suivantes.

Ainsi, si un certain équilibre financier a été trouvé pour le budget ordinaire de la Ville, le degré d’autofinancement pour les investissements reste insuffisant, selon l’exécutif. Ce dernier a donc élaboré un train de mesures supplémentaires nommé « Substance+ ». Ce paquet, qui sera présenté en novembre prochain au Conseil de ville, a pour but d’assurer l’autofinancement des activités opérationnelles et, dans un second temps, d’améliorer le degré d’autofinancement pour les investissements à venir.