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A Château d’Oex, dialogue entre tradition et création contemporaine

Keystone-SDA

Avec ses oeuvres en papier découpé, l'artiste française Stéphanie Miguet raconte avec poésie des tranches de vie du quotidien. Le Musée du Pays-d'Enhaut lui consacre une exposition jusqu'au 1er novembre prochain.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Une trentaine de ses oeuvres sont à découvrir dès samedi prochain dans la salle d’exposition du musée à Château d’Oex. S’y ajoutent, disséminés dans l’institution, plusieurs clins d’oeil à sa résidence artistique de 2025 au Pays d’Enhaut.

L’été dernier, Stéphanie Miguet a consacré ses matinées à la découverte de la région et de ses artisans, rencontrant des paysans, des tavillonneurs ou encore des dentellières. Ses après-midis, elle les passait à découper sous les yeux des visiteurs du musée.

Ce séjour a donné naissance à un véritable dialogue entre son univers artistique et le patrimoine du Pays-d’Enhaut, explique le musée. Elle a sélectionné avec soin des pièces de la collection permanente – outils anciens et mobilier traditionnel -, pour les faire entrer en résonance avec ses propres oeuvres.

L’artiste a décidé de faire du papier découpé son moyen d’expression à la suite de sa première visite au musée en 2006. Chacune de ses oeuvres est une pièce unique, taillée dans une seule feuille d’un papier noir qu’elle encre elle-même. La découpeuse aime saisir sur le vif et avec précision un geste, une attitude ou un regard.

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