A Château d’Oex, dialogue entre tradition et création contemporaine
Avec ses oeuvres en papier découpé, l'artiste française Stéphanie Miguet raconte avec poésie des tranches de vie du quotidien. Le Musée du Pays-d'Enhaut lui consacre une exposition jusqu'au 1er novembre prochain.
(Keystone-ATS) Une trentaine de ses oeuvres sont à découvrir dès samedi prochain dans la salle d’exposition du musée à Château d’Oex. S’y ajoutent, disséminés dans l’institution, plusieurs clins d’oeil à sa résidence artistique de 2025 au Pays d’Enhaut.
L’été dernier, Stéphanie Miguet a consacré ses matinées à la découverte de la région et de ses artisans, rencontrant des paysans, des tavillonneurs ou encore des dentellières. Ses après-midis, elle les passait à découper sous les yeux des visiteurs du musée.
Ce séjour a donné naissance à un véritable dialogue entre son univers artistique et le patrimoine du Pays-d’Enhaut, explique le musée. Elle a sélectionné avec soin des pièces de la collection permanente – outils anciens et mobilier traditionnel -, pour les faire entrer en résonance avec ses propres oeuvres.
L’artiste a décidé de faire du papier découpé son moyen d’expression à la suite de sa première visite au musée en 2006. Chacune de ses oeuvres est une pièce unique, taillée dans une seule feuille d’un papier noir qu’elle encre elle-même. La découpeuse aime saisir sur le vif et avec précision un geste, une attitude ou un regard.