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A Chillon (VD), pas touche aux fonds marins

Keystone-SDA

Une vidéo et des photos ont été projetées mercredi soir sur les murs du château de Chillon, au bord du lac Léman. L'action, organisée par Greenpeace, visait à s'opposer au démarrage de l'extraction minière en eaux profondes.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les militants ont dénoncé l’implication d’Allseas, installée à Châtel-St-Denis (FR). L’entreprise est partenaire d’une entreprise canadienne qui cherche à démarrer l’exploitation minière en haute mer à la faveur d’un décret de 2025 du président américain Donald Trump, explique l’organisation dans un communiqué.

Cette nouvelle industrie pose d’énormes risques pour l’environnement et le climat, estime l’ONG. Les grands fonds marins abritent des écosystèmes uniques, qui doivent être préservés. Actuellement, 43 Etats, dont la Suisse, se sont prononcés en faveur d’un moratoire sur cette extraction minière en eaux profondes.

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