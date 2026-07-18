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A Fribourg, un guide touristique pour les 4 à 12 ans

Keystone-SDA

Fribourg Tourisme et Région, en collaboration avec la ville de Fribourg, a conçu un "guide touristique junior" pour les visiteurs en herbe de 4 à 12 ans. Il permet aux enfants de promener leurs parents à travers la ville entre ruelles médiévales, ponts emblématiques et lieux chargés d'histoire et de légende.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Au fil de leur exploration, les enfants font également connaissance avec des personnalités fribourgeoises incontournables comme Jean Tinguely ou Jo Siffert, indique la ville dans un communiqué. Ils découvrent des anecdotes qui font le charme de Fribourg, alors que quelques dégustations agrémentent la promenade. Une boucle est aussi proposée sur le thème de la beauté de la nature en ville.

Le parcours peut durer de deux heures à une journée, selon le rythme des familles et les lieux qu’ils choisissent de visiter.

Ce nouveau guide touristique s’inscrit dans la volonté de Fribourg Tourisme et Région de proposer des expériences interactives, accessibles aux visiteurs de tous âges.

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