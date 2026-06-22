La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

A Genève, calcul erroné de la surtaxe sur les véhicules thermiques

Le Tribunal administratif genevois de première instance recadre l'Office cantonal des véhicules (OCV). Il estime que ce dernier a fait une application erronée des nouvelles dispositions légales pour les voitures thermiques et hybrides, ce qui entraînait un impôt excessif.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le 15 juin dernier, le tribunal a rendu trois jugements de principe portant sur le mode de calcul de la surtaxe sur les émissions de CO2. Il a admis deux recours concernant les voitures thermiques (et hybrides) et rejeté un recours portant sur un véhicule électrique.

Concernant les véhicules thermiques, il a jugé que le calcul de l’OCV n’était pas conforme à la loi générale sur les contributions publiques, dont la modification a été acceptée en votation populaire le 3 mars 2024. «Le principe de l’impôt n’est pas en cause, mais uniquement la manière dont l’OCV a appliqué les barèmes prévus par la loi», précise lundi le pouvoir judiciaire dans un communiqué.

Impôt progressif

Pour les véhicules thermiques, l’impôt est calculé en fonction de la quantité de gaz carbonique émis par kilomètre, cette quantité étant déterminée par le constructeur. Pour encourager les véhicules moins polluants, la loi prévoit des paliers, selon le principe de l’impôt progressif, les émissions de CO2 étant découpées par tranches.

Pour le tribunal, chaque tranche supplémentaire est soumise à un coefficient multiplicateur plus élevé, mais chacune doit être calculée pour elle-même et s’ajoute simplement aux précédentes.

Nouveaux recours possibles

Le recours interjeté par le propriétaire d’un véhicule électrique est en revanche rejeté. Le tribunal a constaté, que pour cette catégorie, l’OCV avait correctement appliqué la méthode prévue par la loi.

Celle-ci n’encourage fiscalement que l’utilisation de véhicules électriques plutôt légers et entraîne, en revanche, pour les véhicules électriques lourds une charge fiscale comparativement plus importante que pour les véhicules thermiques les moins polluants.

Ces décisions peuvent faire l’objet de recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision