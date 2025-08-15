La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

A Genève, le risque d’incendie en forêt augmente

Keystone-SDA

Le canton de Genève relève son niveau de vigilance à l'égard du risque d'incendie en forêt. Le curseur est placé sur la case "danger marqué", soit le niveau 3 sur une échelle de 5, indique vendredi le département du territoire (DT).

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Faire un barbecue en dehors des emplacements aménagés est désormais interdit dans les espaces forestiers et dans tous les sites protégés, comme par exemple le vallon de l’Allondon ou le vallon de la Laire. Il n’est pas autorisé, non plus, d’allumer un feu à moins de 10 mètres des lisières, précise le DT dans un communiqué.

Par ailleurs, note le département, les personnes qui font du feu dans les endroits équipés doivent impérativement prendre toutes les précautions nécessaires. Le feu doit être surveillé en permanence et être bien éteint avant de partir. En cas de fort vent ou de rafales, il faut renoncer à allumer un feu.

Ce relèvement de la vigilance est dû aux conditions météorologiques actuelles. L’évaluation de la situation tient compte des températures, de l’humidité relative, de la vitesse du vent et des dernières précipitations.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
28 J'aime
53 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision