La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

A Genève, les loyers des coopératives sont 40% moins chers

Keystone-SDA

Les locataires de coopératives paient environ 40% de moins que les locataires de logements sur le marché libre à Genève, a indiqué mercredi l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT). La différence est beaucoup plus marquée pour les logements anciens.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’écart oscille entre -42% et -36% selon le nombre de pièce, explique l’OCSTAT sur son site internet. Cette différence s’explique par le fait que les coopératives fixent leurs loyers sur la base des coûts. Sans investissement important, comme avec des appartements neufs, ils restent stables.

Hors coopératives, les loyers sont fixés pour «permettre au bailleur de générer un rendement», explique l’OCSTAT. Ces loyers augmentent souvent lors d’un changement de locataire, ce qui creuse l’écart avec celui des coopérateurs au fil du temps.

Ces montants concernent l’ensemble des logements à loyer libre actuellement occupés, prévient l’OCSTAT. Ils ne sont donc pas représentatifs des loyers qu’on retrouve sur le marché. Les loyers attribués ces derniers mois sont plus élevés.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Sur quels sujets liés aux Suisses de l’étranger devrions-nous nous pencher? Quels sont les contenus que vous aimez le plus lire?

Ecrivez-nous.

Participez à la discussion
2 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
16 J'aime
20 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision