A La Brévine (NE), la Fête du Froid se met à l’heure olympique

In La Brévine (NE), the Fête du Froid goes Olympic Keystone-SDA

La vallée de La Brévine (NE) accueille ce week-end la 12e édition de la Fête du Froid. Les organisateurs programment plusieurs activités en écho aux Jeux olympiques, qui se tiennent parallèlement à Milan et Cortina.

2 minutes

(Keystone-ATS) La manifestation propose aux enfants ses propres olympiades avec des jeux d’adresse et des animations de fête foraine, revisitées autour du thème du froid. Une initiation au lancer de hache, une chasse au trésor et des sculptures sur bois sont aussi annoncées.

En journée, le programme a été pensé pour positionner la vallée comme une destination familiale, indique Luca Bonnet, le président du comité d’organisation, contacté par Keystone-ATS. Les descentes de ski alpin des JO de Milan-Cortina seront également retransmises sur écran géant.

Pas de feu d’artifice

Nouveauté de cette édition, le spectacle «Feu et Glace» de la troupe chaux-de-fonnière de Circo Bello se tient samedi soir en remplacement du traditionnel feu d’artifice. «Il est d’époque de s’interroger sur la pertinence de ces feux», justifie Luca Bonnet. «Nous tenons compte de la pression sociétale, du milieu naturel aussi avec la faune plus vulnérable en hiver», ajoute-t-il, affirmant que les feux d’artifices n’étaient plus appropriés pour la Fête du Froid.

Parmi les autres activités proposées, les plus réchauffés pourront se baigner dans le lac des Taillères (les 280 places sont déjà toutes réservées), assister à une démonstration de torrée neuchâteloise ou faire un tour en traineau (ou calèche, selon l’enneigement).

Population décuplée

Après une édition 2024 exceptionnelle (près de 12’000 personnes accueillies durant le week-end, attirées par le temps ensoleillé et doux), les organisateurs n’ont pas pour objectif de répéter cet exploit. Ils attendent une dizaine de milliers de visiteurs cette année, multipliant par 10 la population de la vallée.

Si les Neuchâtelois sont habituellement nombreux à venir fêter le froid, Luca Bonnet précise que la manifestation trouve un écho dans toute la Suisse romande et en France voisine, ainsi que chez certains Alémaniques.

Toutes les activités de la Fête du Froid sont gratuites ou rémunérées au chapeau.

La Fête du Froid a été lancée 2012. Depuis 2024, elle se déroule sur deux jours et, désormais, uniquement les années paires. Un format plus léger est prévu les années impaires.