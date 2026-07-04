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A la découverte de l’architecture lausannoise

Keystone-SDA

Le guide numérique et gratuit Laus'Arch s'enrichit de deux nouvelles balades à la découverte de l'architecture lausannoise. La première propose une boucle contemplative dans le quartier de l'avenue de Morges, la seconde une promenade autour de l'avenue d'Echallens.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Avec 21 fiches informatives, la promenade de l’avenue de Morges plonge dans un secteur fortement lié aux transports ferroviaires et qui s’est construit par agglomération de nouveaux quartiers des années 1920 jusqu’aux années 2010. Le tracé de 2,3 kilomètres permet de voir l’évolution contrastée de Lausanne durant le 20e siècle.

La seconde promenade et ses 22 objets répertoriés emmène le visiteur dans un quartier qui s’est presque entièrement développé sur l’ancien vignoble de Saint-Laurent. Sont à découvrir ou redécouvrir, entre autres, le bâtiment de la Bibliothèque jeunesse (1928), le square Maupas-Avenue de France (1934-1950) et le Centre pédagogique pour élèves handicapés de la vue (1979).

Laus’Arch est une mine d’informations à la portée de chacun. En complément à ces deux nouvelles excursions, les quatre premières promenades – Flon, Cité, la Sallaz et Vuachère – ont été revisitées. Le guide est disponible gratuitement dans l’application mobile officielle de la ville et propose désormais douze promenades.

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