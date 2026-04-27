A la découverte samedi du futur tram lausannois

Keystone-SDA

Le grand public pourra découvrir samedi le futur tram lausannois et ses coulisses à l'occasion d'une journée portes ouvertes au garage-atelier de Renens. Après plus de 60 ans d'absence, le tramway va faire son retour à Lausanne d'ici la fin de l'année.

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(Keystone-ATS) Les visiteurs pourront monter en primeur dans deux rames flambant neuves à l’arrêt au garage-atelier. Equipés d’un casque de réalité virtuelle, ils pourront s’essayer à la conduite d’un tramway avec deux manettes. Une montée sur un mirador permettra aux participants de mieux comprendre certains défis techniques de la ligne et notamment la manière dont le tram accède au réseau des Transports publics de la région lausannoise (tl) via le pont du Closel.

Parcours d’exploration

L’événement prend la forme d’un parcours d’exploration. Le public ira de poste en poste pour découvrir le tram tel qu’il était autrefois (1896-1964) puis les étapes du récent chantier. Il entrera ensuite dans les rames, grimpera sur le mirador et visitera une exposition artistique. Suivront la découverte des métiers de la conduite, des installations de sécurité et de la maintenance.

La visite pourra se faire avec un carnet qui donne une série d’explications. Des animations et huit stands de restauration sont prévus dans l’enceinte de la manifestation. En fin de matinée, une partie officielle est agendée pour inaugurer le garage-atelier, en présence de la conseillère d’Etat Nuria Gorrite.

De Lausanne à Renens

D’ici la fin de l’année, – la date précise n’est pas encore connue – le tram reliera Lausanne à Renens en 15 minutes. Il a démarré début mars ses courses d’essai sur une portion du tracé, du côté Renens. Chaque rame, qui fait 2,65 mètres de large sur 45 mètres de long, peut embarquer 300 personnes et compte 80 places assises.

Le retour du tram nécessite l’adoption de nouvelles habitudes. Une campagne d’information est d’ores et déjà en cours. Elle rappelle une règle d’or qui sera répétée lors des portes ouvertes: le tram est toujours prioritaire, y compris sur les piétons.