A Lausanne, Marina Xenofontos sème le double

Keystone-SDA

Au moyen de sculptures, d'objets trouvés, d’écrits et de films, Marina Xenofontos interroge les manifestations matérielles de la mémoire et de l'histoire. Pour son exposition Play Life, l'artiste chypriote explore la question du double. A découvrir dès vendredi prochain à l'Espace Projet du Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA), à Lausanne.

(Keystone-ATS) Le coeur de l’exposition est constitué par le jeu vidéo «Twice upon a while» dont le public est partie prenante. Le personnage principal, nommé Twice et modélisé d’après l’artiste, évolue dans un monde aux apparences banales qui bascule constamment dans un univers onirique fait de choix, d’impasses, de boucles et de désorientations.

Dans ce jeu vidéo de rôle, il n’y a pas de récit linéaire. La scène originelle est revisitée à l’infini sous l’impulsion des visiteurs. S’ouvre ainsi, une démultiplication de doubles, Twice devenant le reflet des joueurs, explique le musée.

Sculptures

Les sculptures présentées dans l’exposition peuvent aussi se lire comme des formes de doubles. «To the knees», par exemple, est composé de segments de tubes en aluminium en rotation: il renvoie au monde industriel par ses matériaux et par le son qu’il produit.

Chez Marina Xenofontos, même vidés de leur fonction première, les éléments physiques portent la mémoire de leur usage initial, tout en ouvrant vers de nouvelles significations. A l’image de l’échelle de chantier de «Found construction site ladder», un objet trouvé qui pose la question du passage d’un espace à un autre.

Qu’ils soient statiques ou en mouvement, les objets de l’artiste chypriote sont en transition. Ce sont des objets qui en répliquent d’autres ou qui en sont des doubles non conformes, l’artiste leur conférant un poids nouveau.

Née en 1988 à Chypre, Marina Xenofontos vit et travaille entre Athènes, en Grèce, et Limassol, à Chypre. Elle a étudié à New York et à Londres et représentera Chypre à la prochaine Biennale de Venise. L’exposition lausannoise est visible jusqu’au 2 août.