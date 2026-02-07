A Lausanne, Pyxis interroge l’avenir des neiges éternelles

"Et si la neige ne revenait pas?" Pyxis, le lieu culturel et d'exploration numérique lausannois, s'interroge sur la mutation des territoires alpins sous l'effet du réchauffement climatique. Six artistes suisses sont exposés jusqu'au 28 mars prochain.

(Keystone-ATS) Les visiteurs pourront notamment découvrir une installation esthétique et acoustique symbolisant la fonte des glaciers, mais questionnant aussi l’empreinte écologique du numérique. Un autre poste propose de générer des cartes postales en se basant sur des moteurs de recherche, tandis qu’un duo d’artistes donne à entendre «une symphonie de glaciers» en train de fondre, grâce à des enregistrements récoltés sur le terrain, selon les responsables.

Les oeuvres «interactives, photographiques et immersives» traduisent le bouleversement du paysage alpin sous l’effet du réchauffement climatique, explique leur communiqué. Elles questionnent la relation de l’humain à la montagne, alors que ce territoire, «longtemps perçu comme immuable», dévoile toujours plus sa fragilité.

Plusieurs ateliers sont également proposés en lien avec l’exposition, comme une séance de méditation «sous les glaciers», plongée dans une oeuvre sonore. Une conférence suivie d’un débat sur l’avenir de ces fleuves figés est aussi agendée au 24 mars, en présence d’un photographe et d’une professeure d’histoire de l’art.