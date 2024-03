A Lausanne, réflexion sur le racisme dans le domaine de la santé

3 minutes

(Keystone-ATS) Comme d’autres villes, Lausanne lance sa 18e Semaine d’actions contre le racisme (SACR). Elle se déroulera dès lundi et jusqu’au 24 mars. A travers son Bureau lausannois pour les immigrés (BLI), la Ville et ses partenaires ont choisi de questionner les actes et discours racistes dans le domaine de la santé. Tables rondes, témoignages, projections, théâtre-forum ou encore ateliers divers sont au programme.

“Dans le domaine des soins, aborder le racisme demeure encore tabou. Il peut pourtant avoir des conséquences graves pour les malades et un impact négatif sur le personnel soignant. Il est donc nécessaire de rendre visible ce phénomène et de développer des outils pour y faire face”, explique Emilie Moeschler, municipale en charge des sports et de la cohésion sociale, citée dans un communiqué.

La population ainsi que les professionnels, associations et institutions sont invités à réfléchir aux solutions pour lutter et agir contre les actes et les discours racistes dans le domaine de la santé. “Le racisme est souvent indirect ou inconscient dans ce domaine”, souligne Bashkim Iseni, délégué à l’intégration de la Ville de Lausanne et chef du BLI.

“Le syndrome méditerranéen, par exemple, laisse à penser que les personnes originaires du sud exagèrent leur douleur. Il s’agit d’un préjugé sans aucun fondement scientifique. Ces personnes risquent pourtant d’être moins bien traitées qu’une personne originaire du nord de l’Europe”, relève comme exemple M. Iseni.

Colloque d’Unisanté

Pour le lancement, lundi soir, la Ville organise en collaboration avec le Département vulnérabilités et médecine sociale d’Unisanté, un colloque sur le thème “Racisme et santé, comment agir?”. Après une première partie consacrée à des témoignages et des interventions de professionnels du monde médical, différents ateliers aborderont la thématique sous l’angle des patients, du personnel soignant ainsi que des associations et institutions actives dans les soins.

Tout au long de l’année, le BLI rappelle qu’il propose des formations de prévention du racisme destinées aux collectivités publiques, institutions et associations lausannoises. Il tient également une permanence, Info-racisme, qui reçoit toute personne victime ou témoin d’actes racistes.

Cette permanence a permis d’accompagner près de 50 personnes en 2023, selon le BLI, ce qui se situe dans la moyenne suisse. Les domaines concernés touchent en particulier l’espace public, le lieu de travail ou encore les transports publics. Ils touchent souvent les personnes racisées, mais portent aussi sur la religion ou la nationalité, est-il précisé.