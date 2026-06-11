A Lausanne, un chef s’inspire de tableaux pour ses créations

Keystone-SDA

Le chef étoilé Christophe Schmitt a relevé jeudi un défi original: s'inspirer de trois tableaux du Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) pour imaginer des créations culinaires. L'événement s'inscrit dans le cadre des 30 ans du Passeport Musées suisses.

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(Keystone-ATS) Le chef et enseignant du Berceau des Sens, à l’Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL), a revisité trois oeuvres majeures du patrimoine suisse signées Eugène Burnand, François Bocion et Albert Anker.

«Devant certaines œuvres, j’ai immédiatement imaginé des goûts, des textures ou des souvenirs. L’idée n’était pas de reproduire les tableaux, mais de prolonger l’expérience artistique à travers le goût», explique Christophe Schmitt, cité dans un communiqué.

Taureau, poisson et fraises

Premier plat de ce périple gourmand: le majestueux et monumental «Taureau dans les Alpes» (1884), d’Eugène Burnand. Pour l’évoquer, le chef a puisé dans les arômes des alpages, des herbes de montagne et du terroir suisse.

Pour «Filets et pêcheurs» (vers 1877) de François Bocion, il a exploré l’univers du Léman, ses poissons, ses embruns et la douceur d’un après-midi d’été au bord de l’eau. Enfin, «La Mariette aux fraises» (1884) d’Albert Anker a inspiré une composition autour de la fraise et de la fraîcheur du jardin.

Interprétations originales

Pour le musée, ces créations rappellent que les oeuvres vivent à travers les interprétations qu’elles suscitent. «L’art peut inspirer bien au-delà de son cadre habituel et ouvrir de nouvelles portes d’accès à la culture», souligne Juri Steiner, directeur du MCBA.

L’expérience s’inscrit dans les activités qui accompagnent partout en Suisse le 30e anniversaire du Passeport Musées suisses. Ce dernier donne l’accès libre à plus de 500 musées, châteaux et lieux d’exposition.