A Lourtier, le pont militaire installé cet été a été démantelé

Keystone-SDA

Le pont militaire provisoire construit entre Champsec et Lourtier (VS) au-dessus du torrent du Fregnoley a été démantelé. L'ouvrage avait été mis en service le 2 juillet dernier afin de rétablir la liaison routière entre les deux villages, coupée par une lave torrentielle un mois auparavant.

3 minutes

(Keystone-ATS) Il aura fallu une dizaine de jours et une quinzaine de personnes pour démonter tous les modules de la structure métallique de 51 mètres de long. Les dernières pièces ont été évacuées par camion mercredi et les derniers travaux s’achèveront jeudi. La mission de l’armée dans la région touche donc à sa fin.

Le pont militaire provisoire, construit en vingt jours l’été dernier, aura été en place un peu moins de huit mois. Et il aura surtout rétabli l’accès au Haut Val de Bagnes, coupé du reste de la vallée pendant un mois après la lave torrentielle du 2 juin, qui avait emporté le pont fusible du Fregnoley.

Utilisation temporaire

Au départ, l’ouvrage provisoire n’aurait pas dû être en place au-delà du mois de novembre, le pont ne pouvant être exposé au sel de déneigement. Il avait donc été fermé à la circulation à ce moment-là.

Mais l’armée avait accepté de le laisser à disposition jusqu’à la fin du mois de février. Il s’agissait d’avoir une solution de secours pour l’hiver, dans le cas où une lave torrentielle faisait «sauter» une nouvelle fois le pont fusible.

Il n’y a pas eu besoin d’utiliser le pont militaire durant ce laps de temps, a signalé à Keystone-ATS Antoine Schaller, secrétaire général adjoint de la commune de Val de Bagnes. Et d’exprimer sa reconnaissance envers l’armée pour son aide et son intervention, qui ont permis «de participer au soutien de la population».

Bientôt un nouvel accès

Dorénavant, la circulation se fait via le pont fusible remis en fonction, le temps qu’un autre accès sécurisé soit établi. Les autorités communales comptent sur l’achèvement prochain du chantier de la route de contournement de la Sasse, en rive gauche de la Dranse. La fin des travaux et sa mise en service est attendue pour mi-avril.

La route «a été construite en un temps record», explique Antoine Schaller. Elle est «quasiment finalisée».

Toujours dans la zone, une future galerie routière doit permettre de rejoindre Lourtier, Finnay et Mauvoisin depuis Champsec. L’objectif: que les automobilisites puissent franchir, par tous les temps, le lit du torrent du Fregnoley.

Long de 102 mètres, le tunnel devrait être mis en service pour la fin de l’année 2026. Les 77 premiers mètres devraient être terminés pour juin et les 25 mètres suivants pour septembre. Durant les mois qui suivent, la réalisation de la digue définitive en rive droite devra être finalisée.

Territoire très exposé

La région du Haut Val de Bagnes, en particulier la zone du Fregnoley, est particulièrement exposée aux laves torrentielles, en hiver comme en été. Plusieurs ouvrages ont ainsi été mis en place ces dernières années pour protéger les villages et la population.

En novembre, le village de Lourtier s’est justement doté d’un nouveau système de digues paravalanche, situé le long du torrent. Construit en 2024, le pont fusible du Fregnoley est, quant à lui, un ouvrage en bois, destiné à «sauter» lors de laves torrentielles avait été mis en place après les crues de juillet 2024.

Le pont militaire faisait, lui, partie des mesures urgentes adoptées dans le cadre de la clause générale de police du 18 juin 2025 afin de rétablir rapidement ledit axe de circulation.