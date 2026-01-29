A Moscou, les pires chutes de neige en deux siècles

Keystone-SDA

Moscou a été ensevelie en janvier par les pires chutes de neige en deux siècles, ont annoncé jeudi les météorologues de l'Université d'Etat de Moscou, qui mettent en cause les "cyclones profonds et étendus" qui sont passés au-dessus de la région de la capitale russe.

(Keystone-ATS) Au 29 janvier, Moscou a connu des chutes de neige correspondant à des précipitations de 92 mm, soit «la valeur la plus élevée des 203 dernières années», relève l’université sur le réseau social VK. La température est également inférieure de 1,5°C à la moyenne de saison, qui s’élève pour janvier à -6,2°C, selon cette institution.

La quantité de chutes de neige «anormalement élevée» est le résultat «du passage sur la région de Moscou de «cyclones profonds et étendus avec un front atmosphérique intensifié», a expliqué l’Université d’Etat de Moscou dans son communiqué.

Il faut remonter à 1823 pour trouver une telle intensité de chutes de neige sur la capitale russe, avec des précipitations de 122 mm à l’époque, ajoute l’université, tout en avertissant que «les observations effectuées dans un passé aussi lointain peuvent ne pas être tout à fait fiables». Le deuxième record a été enregistré en janvier 2004 avec 88,9 mm de précipitations.

La neige a atteint plus de 60 cm de hauteur dans la capitale jeudi et certaines rues ont été transformées en espaces temporaires de stockage pour faciliter le déblaiement d’autres voies.