«Dangereux Millions»: Licio Gelli, la P2 et l’attentat de Bologne

«Dangereux Millions», basé sur le travail d’investigation des journalistes François Pilet et Marie Maurisse. Foto: Carlo Pisani / SWI swissinfo.ch Carlo Pisani

Pour cet épisode de votre podcast nous plongeons au cœur des «Années de plomb», du terrorisme italien et de ses circuits financiers qui passent par la Suisse.

>> Le podcast «Dangereux Millions»

>> Tous les épisodesLien externe

85 morts: le 2 août 1980 l’attentat de la gare de Bologne est l’attaque terroriste la plus meurtrière des Années de plomb.43 ans plus tard, ce drame reste en partie inexpliqué, ses responsables n’ont pas tous été identifiés. Si l’explosion a été revendiquée par les NAR, un groupe terroriste néo-fasciste, une question demeure: qui a financé cet attentat?Derrière cette attaque, il y a de l’argent sale, et un potentiel suspect bien connu de la justice italienne pour son implication dans plusieurs autres affaires de détournement de fonds: Licio Gelli. Celui que l’on appelait «le marionnettiste» régnait sur une organisation secrète d'extrême-droite, une loge maçonnique appelée «P2» (Propaganda Due), qui avait ses habitudes en Suisse dont elle appréciait la discrétion des banques.

Qui était vraiment Licio Gelli? Et qu’ont fait les justices suisses et italiennes pour faire la lumière sur l’attentat de Bologne? Pour remonter le fil de cette histoire complexe et encore sensible, pour comprendre l’influence d’un personnage comme Licio Gelli, les journalistes d'investigation Marie Maurisse et François Pilet sont notamment allés enquêter en Italie, auprès des familles des victimes de l’attentat de Bologne et de ceux qui les défendent.

«Dangereux Millions», un podcast coproduit par le média public swissinfo, le service d’information en ligne de la Société suisse de radiodiffusion et Europe 1 Studio, avec Gotham City.

swissinfo.ch

Six pages de l’histoire criminelle suisse, dévoilées sur la base de faits tirés des dossiers de justice. «Dangereux Millions» détaille des cas de criminalité économique restés jusque-là cachés au grand public.

>> Gotham CityLien externe

>> Europe 1 StudioLien externe