Au rythme de la Suisse avec l’app SWIplus

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3 minutes

Des informations fiables sur la politique, les votations et l’actualité suisses à portée de main, en tout temps.

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Avec l’application SWIplus, vous restez en contact avec la Suisse: Suivez toute l’actualité politique, économique et sociétale, bénéficiez d’analyses approfondies et ne manquez aucune votation fédérale.

Les votations acutelles pour les Suisses à l’étranger

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Que vous viviez à l’étranger et suiviez la politique suisse, que vous souhaitiez vous informer sur les votations fédérales ou que vous vous intéressiez simplement à l’actualité: l’application SWIplus vous apporte toutes ces informations directement sur votre smartphone.

Vous y trouverez des informations fiables, des dossiers détaillés et des analyses approfondies, ainsi que les actualités sur la vie politique suisse qui vous touchent particulièrement à l’étranger.

  • Revue quotidienne de la presse suisse
  • Édition spéciale les dimanches de votations
  • Votations expliquées de manière claire
  • Explications et mises en perspective
  • Dossiers de fond, informations et analyses
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  • Couverture médiatique spéciale pour les Suisses de l’étranger
  • Informations pratiques sur le vote depuis l’étranger

L’application est gratuite et disponible en plusieurs langues.

Un smartphone tenu d'une main, avec l'application SWIplus ouverte à l'écran.

Afin que vous, en tant que citoyen ou citoyenne suisse résidant à l’étranger, puissiez à tout moment suivre et comprendre les enjeux et les évolutions politiques en Suisse, et en saisir l’importance pour vous.

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Politique suisse et votations

Une personne dépose un bulletin de vote dans une urne.
Keystone

Restez informé-e sur les votations en cours. Sur notre page dédiée au sujet, vous trouverez les principales propositions politiques, leur contexte et analyses, les arguments pour et contre, la mise en perspective de vue de notre rédaction ainsi que les actualités d’avant et après le scrutin.

Vous y trouverez également un guide sur le vote depuis l’étranger. Sans oublier le dossier spécial «La politique fédérale au cœur de la Cinquième Suisse», qui présente les principaux dossiers politiques et les conséquences des décisions qui vous concernent et vous touchent en tant que Suisses à l’étranger.

Vers l’aperçu des votations



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