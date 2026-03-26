Gestion transdivisionnelle
Gestion de SWI swissinfo.ch
Directrice
Larissa M. Bieler
Co-direction de rédaction
Veronica De Vore, responsable audience
Mark Livingston, rédacteur en chef
Responsable marketing & partenariats
Ladina Luppi da Silva
Gestion transversale de SWI swissinfo.ch
Directeur des finances SWI
Peter Schaler
Responsable de la technologie numérique
Isabelle Schrills
Responsable RH
Maryline Descourvières–Cerf
Gestion éditoriale de SWI swissinfo.ch
Rédacteur en chef
Mark Livingston
Responsable de la rédaction anglophone
Reto Gysi von Wartburg
Responsable des éditeurs
Virginie Mangin
Responsable des langues internationales
Akiko Uehara