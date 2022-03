Ce contenu a été publié le 14 mars 2022 - 14:59

Le 2022 Global Forum on Modern Direct Democracy est la dixième conférence mondiale des droits populaires de la démocratie directe. Cette année, ce sommet de la démocratie se tiendra du 21 au 25 septembre à Lucerne (et un jour à d'autres endroits comme Aarau, Berne et Uster).

Le forum est organisé depuis 2008 par la Fondation suisse pour la démocratie en collaboration avec Democracy International et des partenaires aux niveaux local, régional, national et international. Les villes qui l'ont accueilli jusqu'ici sont : Aarau (2008), Séoul (2009), San Francisco (2010), Montevideo (2012), Tunis (2015), San Sebastian (2016), Rome (2018), Taichung-Taipei (2019) et en ligne (2020).

SWI swissinfo.ch est depuis 2015 le partenaire média national et international de la plus grande rencontre mondiale de spécialistes et de personnes intéressées par la démocratie et accompagne les discussions et les développements sur le plan journalistique et de la communication. Le Forum 2022 invite à un panel international sur "l'avenir de la démocratie".

Vous trouverez plus d'informations et l'inscription (gratuite) iciLien externe.

