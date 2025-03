L’application SWIplus: votre lien avec la Suisse

3 minutes

Notre application SWIplus fait peau neuve: découvrez encore plus de contenu dédié aux Suisses à l’étranger

Avec SWIplus,

accédez encore plus rapidement et facilement aux informations les plus importantes en provenance de Suisse

Téléchargez maintenant l’application gratuite SWIplus et décrouvrez ses dernières nouveautés.

Chères Suisses, chers Suisses à l’étranger

L’application SWIplus a été spécialement améliorée et actualisée pour vous. Découvrez des contenus passionnants, des fonctionnalités améliorées et une interface plus conviviale qui rendront votre expérience meilleure encore.

Avec l’application SWIplus, recevez chaque jour les nouvelles les plus importantes et les plus pertinentes de Suisse et retrouvez en un seul et même endroit les contenus de Swissinfo, de la RTS, de SRF et de la RSI. Plongez dans ce qui fait vibrer la Suisse, apprenez-en plus sur la Suisse dans le monde, informez-vous sur les élections et les votations, accédez à des informations sur l’expatriation – et bien plus encore.

Conçue spécialement pour vous

Un accès centralisé et gratuit aux informations les plus importantes et les plus pertinentes sur la Suisse, spécialement pour les Suisses de l’étranger – de Swissinfo en passant par RTS, SRF et RSI.

L’essentiel en provenance de Suisse

Tout en un coup d’œil: recevez chaque jour les nouvelles les plus importantes et les plus pertinentes de la Suisse, spécialement rassemblées pour les Suisses à l’étranger. Tout ce qui fait réagir la Suisse, la Suisse dans le monde, les élections et les votations, la vie à l’étranger ainsi que le téléjournal de la RTS.

Personnalisable

Personnalisez l’application selon vos préférences. Définissez vos cantons préférés et recevez les actualités de ces régions. Sélectionnez et enregistrez les articles que vous aimez ou que vous souhaitez lire plus tard.

Tout au même endroit

Élections et votations suisses, informations utiles et guides pour l’émigration et la vie à l’étranger: découvrez l’aperçu de toutes les thèmatiques et marquez vos favoris pour un accès rapide à vos sujets préférés.

Ne manquez rien d’important

Restez informé-e selon vos préférences. Choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez être informé-e par notification.

A votre service

Chez SWI swissinfo.ch, une équipe enthousiaste de journalistes se consacre entièrement à l’information des Suisses de l’étranger. Chaque jour, elle travaille avec engagement pour vous fournir une vue d’ensemble de l’actualité en Suisse, en quatre langues.

Où qu’il ou elle se trouve dans le monde, chaque Suisse mérite d’être bien informé-e, et ce dans sa langue de prédilection. Cette conviction nous motive chaque jour à réunir les nouvelles les plus importantes et pertinentes en provenance de Suisse, pour vous.

Téléchargez l’application SWIplus et découvrez les dernières nouveautés.

