Larissa M. Bieler

Larissa Bieler, directrice de SWI swissinfo.ch Thomas Kern / SWI Swissinfo

1 minute

Directrice de SWI swissinfo.ch

membre du Comité de direction de la SSR de 2021 à 2026

née en Suisse en 1978

Parcours professionnel

Larissa M. Bieler grandit à Bonaduz (canton des Grisons). En 2007, elle achève ses études de linguistique, gestion & économie et sciences politiques à l’Université de Zurich. À la fin de ses études, Larissa M. Bieler travaille au département de langue allemande à l’Université de Zurich comme chargée de cours et assistante de projet. Elle travaille aussi pendant de nombreuses années en tant que journaliste pour des médias locaux et régionaux.

En 2013, Larissa M. Bieler est nommée rédactrice en chef du «Bündner Tagblatt». En janvier 2016, elle rejoint la SSR en tant que rédactrice en chef de SWI swissinfo.ch, la plateforme numérique en dix langues de l’entreprise publique de médias. Entre octobre 2018 et juillet 2022, elle combine ce rôle avec celui de directrice de SWI swissinfo.ch. De 2021 à 2026, Larissa M. Bieler est membre du Comité de direction de la SSR.

En 2025, Larissa M. Bieler obtient un EMBA à l’International Institute for Management Development (IMD).

Mandats