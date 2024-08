L’Italie plaît aux touristes suisses

Pour les Suisses, les plages italiennes conservent un fort pouvoir d'attraction. EPA/Fabio Muzzi

En 2023, 1,4 million de Suisses se sont rendus en Italie pour leurs vacances. Un succès qui devrait se répéter cette année, puisque plus d’un quart des personnes partant en vacances d’été se rendront dans la Botte. Mais seule une petite partie s’y rendra en train.

6 minutes

Marija Miladinovic





Journaliste basée à Lugano avec un nom qui révèle les origines de ma famille, j’ai étudié en Suisse romande avant de revenir au Tessin pour débuter ma carrière professionnelle au sein des journaux locaux Corriere del Ticino et Giornale del Popolo, passant de la politique à l’actualité et de la presse écrite au journalisme digital. J’aime l’idée d’amener un peu de Suisse italienne dans le reste de la Confédération et dans le monde. Autre langue: 1 Italiano it Al turismo svizzero piace l’Italia original lire plus Al turismo svizzero piace l’Italia

En Suisse, 73% des personnes interrogées déclarent avoir l’intention de voyager durant l’été et leur destination préférée est l’Italie. C’est ce que révèle l’étude du Baromètre des vacancesLien externe, réalisée par l’assurance Europ Assistance, société appartenant à Generali, à partir des réponses de 1000 personnes dans tout le pays.

La plupart des personnes interrogées passeront leurs vacances d’été à l’étranger, tandis que 18% passeront la saison uniquement dans leur propre pays. La mer reste la destination la plus en vogue, puisqu’elle est évoquée par 61% des personnes interrogées. Autres destinations prisées: les villes (31%) et la campagne (28%).

Selon l’analyse de Generali et d’Europ Assistance, 20% prévoient également de partir à la montagne. La somme des pourcentages est largement supérieure à 100%, car, en moyenne, les personnes interrogées partent deux ou trois fois en vacances d’été et non une seule (une tendance également constatéeLien externe par l’Office fédéral de la statistique).

Lorsqu’il s’agit de choisir où et comment passer un repos bien mérité pendant la saison chaude, plus d’un quart (26%) des Suisses optent pour l’Italie. Un amour qui, au moins pour les vacances, semble réciproque, puisque les visites en Suisse de touristes en provenance d’Italie sont également en augmentation. Après l’Italie, les Suisses privilégient la France (choisie par 17% des personnes interrogées) et l’Espagne (16%).

Les chiffres du tourisme suisse en Italie

Selon les données fournies par le ministère italien du Tourisme et l’Agence nationale du tourisme (ENIT), plus de 6,4 millions de Suisses ont franchi la frontière italienne en 2023. Parmi eux, 1,8 million se sont rendus en Italie uniquement pour y faire des achats, 1,6 million ont traversé le pays en transit vers d’autres destinations et 1,4 million y ont séjourné à des fins de loisirs et de vacances.

Sur ces 1,4 million de Suisses qui ont effectivement passé des vacances en Italie, 550’000 ont choisi des destinations culturelles et des villes d’art. Par ailleurs, 372’000 ont opté pour des vacances côtières et balnéaires. Enfin, 205’000 voyageurs se sont rendus à la montagne et 116’000 ont choisi une destination lacustre.

Plus

Plus Vous voulez en savoir plus? Abonnez-vous à notre newsletter Abonnez-vous à notre newsletter pour la Cinquième Suisse et recevez chaque jour nos meilleurs articles dans votre boîte mail. lire plus Vous voulez en savoir plus? Abonnez-vous à notre newsletter

Un budget conséquent

Lorsqu’il s’agit de l’argent disponible pour les vacances, les Suisses disposent du budget le plus important d’Europe. C’est ce que révèle une nouvelle fois l’étude d’Europ Assistance.

Si les Européens consacrent en moyenne un peu moins de 2400 francs (2446 euros) au transport, à l’hébergement, aux repas et aux activités annexes, les familles helvétiques disposent d’environ 4000 francs (4073 euros). Un chiffre qui a d’ailleurs augmenté depuis 2023 où il s’élevait à 3400 francs.

Surtout en voiture

Sur les 6,4 millions de Suisses qui se sont rendus en Italie en 2023, 70,1% ont voyagé en voiture. Ce chiffre de 6,4 millions, rappelons-le, comprend également les voyages d’achats et les voyages dans les villes d’art, qui, selon la distance, peuvent aussi être effectués dans la journée et décidés à la dernière minute; des variantes de déplacements dans lesquelles la voiture prévaut souvent.

L’utilisation de véhicules privés pour entrer en Italie a augmenté de près d’un cinquième par rapport à 2022, soit une hausse de 19,6%.

Les voyages en avion sont également en hausse. Ces derniers ont été choisis par 16,3% des Suisses qui se sont rendus en Italie en 2023: une augmentation de 30,3% par rapport à 2022. En revanche, seuls 11,8% des personnes ont voyagé en train (soit une baisse de 15,6%) et 1,8% sont entrés par un port (+55,6%), notent encore le ministère du Tourisme et l’ENIT.

Peu de succès pour le train

En analysant les données qui viennent d’être énumérées, il est surprenant qu’une population qui a tendance à être habituée à voyager en train et qui vit dans un pays qui, plus que d’autres, promeut les chemins de fer, y ait si peu recours – et de moins en moins – pour partir en vacances en Italie.

Plusieurs éléments entrent en ligne de compte. L’une des raisons de cette tendance est indirectement fournie par le Baromètre des vacances.

En examinant les critères qui prévalent lors du choix du moyen de transport, l’étude révèle que dans 22% des cas, le seul moyen de transport possible est utilisé pour atteindre la destination de vacances réservée. Et souvent, s’il n’y a pas plus d’un moyen pour atteindre une destination, celui-ci est généralement la voiture.

En outre, l’étude révèle également que, parmi les critères pris en considération pour choisir la manière de se rendre à une destination, la commodité et l’aspect pratique l’emportent sur la durabilité pour 59% des personnes interrogées. Et ce, même si la durabilité des voyages est un aspect dont l’importance ne cesse de croître. 57% des personnes interrogées voyagent en avion, tandis que 40% utilisent leur propre voiture.

Aussi une question de fiabilité

Cependant, les éléments à l’origine du faible succès du train sont nombreux. Outre la difficulté d’atteindre certaines destinations, il y a aussi le sempiternel problème des grèves.

En raison de complexités structurelles et de pénuries de personnel, les compagnies ferroviaires de nombreux pays ont dû faire face à des grèves ces dernières années. Cela a entraîné et entraîne encore des désagréments fréquents et parfois inattendus. Un risque que l’on préfère ne pas prendre pendant les vacances.

Par ailleurs, si l’on entend franchir les Alpes en train par le rail, cette année encore cela signifie un voyage plus long que les années précédentes. En effet, un déraillement survenu le 10 août 2023 dans le tunnel AlpTransit a causé des dégâts très importants. Les travaux de réparation des voies le long du tunnel se poursuivront durant l’été 2024; le trafic régulier des trains ne reprendra que le 2 septembre.

Texte traduit de l’italien à l’aide de DeepL/op