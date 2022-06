Logo True Story Award swissinfo.ch

C'est le 24 juin, à Berne, qu'aura lieu la seconde édition du plus international des prix de journalisme – le True Story Award. En tant que partenaire média officiel de l'événement, SWI swissinfo.ch diffusera en directLien externe la cérémonie de remise des prix à partir de 19 heures.

Le True Story Award, premier prix international du reportage, récompense les meilleurs travaux journalistiques du monde entier - des histoires qui démontrent un engagement envers l'investigation, la compétence journalistique et la pertinence sociétale.

L'idée de ce prix est d'élargir la perspective des médias principalement influencée par l'Occident, en faisant appel à des reporters d'autres régions du monde. Le True Story Award recherche la diversité et la qualité et vise à faire connaître la voix des reporters au-delà des frontières de leurs pays d'origine.

En tant que partenaire média du prix, SWI swissinfo.ch soutient l'événement et diffusera en direct Lien externede la cérémonie qui aura lieu au Kornhausforum de Berne le vendredi 24 juin de 19h à 20h30.

Double prix

En raison de la pandémie de coronavirus, l'événement avait été annulé l'année dernière. Cette édition sera donc double et couronnera les lauréates et lauréats pour les années 2020 et 2021.

Informations sur l'événement Date et heure: 24 juin 2022, de 19 h à 20 h 30 (heure suisse) Langue: anglais Lieu: Kornhausforum, Kornhausplatz 18, 3011 Berne Retransmission Lien externeen direct: via le partenaire média SWI swissinfo.ch Billets: les billets pour l'événement en direct (CHF25/15) peuvent être commandés ici; il est recommandé de réserver. Intervenants: Jon Lee Anderson, Rania Abouzeid, Leila Guerriero, Nuruddin Farah, Patrick de Saint-Exupéry, Xiaolu Guo Modérateur: Mark Bamidele Emmanuel Toutes les informations complémentaires concernant l'événement sont disponibles iciLien externe. End of insertion

Après la cérémonie de remise des prix, une discussion aura lieu avec les membres du jury, axée sur le thème: «Donald Trump, le coronavirus, la guerre en Ukraine - le monde semble sens dessus dessous. Comment les gens le vivent-ils ailleurs dans le monde?» Six journalistes, de cinq continents, apporteront leurs divers points de vue sur ce sujet.

Des contributions issues de 101 pays

Le True Story Award a été organisé pour la première fois à Berne en 2019. L'année dernière, la seconde édition avait été victime de la pandémie.

Pour le prix de cette année, quelque 1179 reportages provenant de 101 pays et dans 21 langues ont été soumis. Tous les textes ont été publiés en 2019 ou 2020 dans des médias de renommée mondiale tels que le New York Times, le Guardian, Le Monde, El País, Die Zeit, Al-Jazeera et le South China Morning Post.

Un pré-jury de 42 membres a désigné 39 textes à prendre en considération pour la finale; ces 39 textes peuvent être lus gratuitement, filtrés par langue, région et thème, iciLien externe.

