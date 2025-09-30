A Paris, un dernier hommage à Claudia Cardinale

Keystone-SDA

Plusieurs centaines de personnes, dont des personnalités du cinéma, ont assisté mardi à Paris aux obsèques de l'actrice franco-italienne Claudia Cardinale. Cette grande figure du cinéma italien des années 1960 est décédée mardi dernier à 87 ans en région parisienne.

(Keystone-ATS) Etaient notamment présents Yvan Attal, Nicolas Bedos ou Georges Beller, qui a joué à ses côtés dans «Les pétroleuses», film sorti en 1971 réunissant les deux icônes féminines de l’époque, Claudia Cardinale et Brigitte Bardot.

D’autres personnalités y assistaient comme la ministre démissionnaire de la Culture, Rachida Dati, ou l’ex-ministre et actuel président de l’Institut du monde arabe (IMA), Jack Lang, a constaté un journaliste de l’AFP.

Le cercueil de Claudia Cardinale, en bois clair, est entré dans l’église Saint-Roch dans le centre de Paris sous les applaudissements de la foule, au son de la musique d'»Il était d’une fois dans l’Ouest», composée par Ennio Morricone.

Claudia Cardinale avait partagé l’affiche avec Charles Bronson et Henry Fonda dans ce film de 1968 réalisé par Sergio Leone, pour l’un de ses plus grands rôles.

«Comme à son habitude, ma mère a attrapé son départ comme un train en marche», a salué sa fille Claudia, qui a remercié la Tunisie pour avoir organisé une messe mardi à La Goulette, à Tunis, où est née sa mère le 15 avril 1938.

«C’était une grande actrice, ma préférée»

«C’était une grande actrice, ma préférée. Elle est née en Tunisie, je voulais lui rendre hommage», a confié Mourad, un admirateur anonyme arborant le drapeau tunisien sur les marches de l’église.

«Elle n’acceptait sa renommée que pour soutenir la cause des femmes, des homosexuels et des malades du sida», a témoigné son ami René de Ceccatty, écrivain et traducteur français né lui aussi à Tunis, en rappelant son amitié avec l’acteur américain Rock Hudson, mort du sida en 1985.

Au pied de l’autel, une photographie de l’actrice en noir et blanc en train de danser a été placée sur un pupitre.

Prise en 1959 à Rome, elle avait illustré l’affiche de la 70e édition du festival de Cannes.

La famille de Claudia Cardinale a invité ceux qui le souhaitent à faire un don à la fondation qui porte son nom et qu’elle a créée avec sa fille à Nemours, au sud de Paris, une structure pour accueillir et faire la promotion de jeunes artistes.

Une messe sera célébrée mercredi dans cette commune où elle habitait avec sa fille. La crémation aura lieu jeudi dans l’intimité familiale.