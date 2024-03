A peine arrivée, la directrice d’Y-Parc s’en va

(Keystone-ATS) Karen Undritz, la nouvelle directrice d’Y-Parc Swiss Technopole SA, quitte son poste après un mois. Entrée en fonction le 1er février, elle point du doigt des “tensions dans l’équipe” liées à la présence du directeur ad interim.

“La directrice a souhaité partir. On en prend acte”, a expliqué mardi à Keystone-ATS Pascal Broulis, président du conseil d’administration, confirmant une information parue sur le site économique en ligne pme.ch, et reprise par 24 Heures.

En substance, Karen Undritz, qui a travaillé dans le privé ainsi qu’à l’École hôtelière et à l’EPFL, regrette que le directeur ad interim souhaite rester en place avec divers projets stratégiques tout en étant à la retraite. “Deux directeurs, deux visions”, une situation “malsaine” source de “tension”, écrit-elle en ligne.

Assurer la transition

Pour Pascal Broulis, le directeur ad interim est venu “donner un coup de main, pour assurer la transition”. Son mandat était terminé, même s’il continuait à suivre un projet stratégique “très technique” dans le domaine de l’énergie, explique-t-il.

La valse des directeurs se poursuit pour Y-Parc qui a connu trois directeurs en trois ans, l’un d’entre eux étant parti pour saisir une opportunité professionnelle, précise Pascal Broulis.

Avant de repourvoir le poste, une réflexion sera lancée. “Nous voulons voir s’il faut répartir différemment la charge de travail sur les postes de l’équipe (direction, finances et relations avec les entreprises, plus un/e secrétaire)”, a ajouté le président du conseil d’administration. C’est une “toute petite équipe”, rappelle-t-il, alors que le parc compte désormais 2400 collaborateurs actifs dans plus de 220 entreprises.