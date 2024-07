A Rio, le G20 face au défi de la fiscalité des milliardaires

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Que faire face à des super-riches de plus en plus riches, et qui échappent largement à l’impôt? Les ministres des Finances du G20 tentent d’arrêter vendredi une position commune sur la fiscalité des milliardaires.

Le sujet domine le rendez-vous qui s’est ouvert jeudi à Rio de Janeiro, et qui a repris vendredi avec une session sur le financement de la transition climatique, avant des échanges sur la dette et les banques multilatérales de développement.

Les discussions entre grands argentiers des principales économies mondiales serviront de base aux négociations entre chefs d’Etat et de gouvernement les 18 et 19 novembre à l’occasion d’un sommet du G20, également à Rio.

Le Brésil du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui dirige cette année l’instance, pousse pour la création d’un impôt minimum sur les plus fortunés. Une solution de compromis pourrait être d’appeler les pays à muscler leur fiscalité sur les super-riches, faute d’accord sur une taxation coordonnée à l’échelle internationale.