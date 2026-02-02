A Rome, l’accès à l’iconique fontaine de Trevi devient payant

Keystone-SDA

Les touristes ont commencé lundi à payer l'entrée pour visiter la fontaine de Trevi, l'un des monuments les plus célèbres de Rome. Ce système vise à lutter contre le surtourisme qui frappe la capitale italienne.

(Keystone-ATS) Sous le soleil, les visiteurs ont pris la pose devant ce chef-d’oeuvre baroque après avoir payé les deux euros règlementaires – dont sont dispensés les habitants – pour accéder à la zone proche du bassin, désormais largement dégagée.

Popularisée par la scène emblématique du film «La Dolce Vita» de Federico Fellini, dans laquelle l’actrice Anita Ekberg s’y baigne, la fontaine de Trevi est l’une des attractions préférées des touristes dans la Ville éternelle. Mais ces dernières années, la foule était devenue si dense qu’il était difficile de se frayer un chemin pour admirer la fontaine.

La majeure partie de la place reste ouverte au public, l’accès payant étant prévu pour descendre les marches et se trouver juste à côté de la fontaine. Les détenteurs de billets peuvent visiter le site entre 09h00 et 22h00, sauf le lundi et le vendredi, où l’ouverture est prévue à 11h30.

Recettes importantes

La mairie estime que ce système pourrait rapporter au moins six millions d’euros par an, a déclaré aux journalistes Alessandro Onorato, conseiller municipal chargé du tourisme à Rome.

Les recettes serviront en partie à rémunérer les 25 agents en gilet bleu engagés pour accueillir les visiteurs. Les fonds collectés permettront également aux habitants d’accéder gratuitement à une série de musées de la capitale italienne, a-t-il ajouté.

Face à un surtourisme devenu difficilement gérable dans les sites les plus emblématiques, Rome s’aligne sur d’autres villes italiennes comme Venise, qui a instauré en 2024 un billet d’entrée de 5 euros lors des week-ends les plus fréquentés, afin de réguler les flux et protéger son patrimoine.