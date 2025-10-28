A Tokyo, Trump conquis par la nouvelle première ministre japonaise

Keystone-SDA

Promesse d'un "nouvel âge d'or", accord sur les terres rares et échanges chaleureux: la première ministre japonaise a soigné mardi sa première rencontre avec président américain Donald Trump, qui a assuré que Washington était le plus solide des alliés de Tokyo.

(Keystone-ATS) Le Japon est la deuxième étape de la tournée du président américain en Asie, après la Malaisie et avant la Corée du Sud, où aura lieu jeudi sa rencontre la plus attendue du voyage, avec son homologue chinois Xi Jinping, censée sceller un compromis commercial entre les deux puissances.

C’était un test diplomatique à forts enjeux pour Sanae Takaichi, première femme à gouverner le Japon. En poste depuis seulement une semaine, elle dispose d’un atout dans son jeu: sa proximité avec l’ancien premier ministre japonais Shinzo Abe, son mentor, assassiné en 2022 et dont Donald Trump lui-même était devenu proche pendant son premier mandat.

«Inspirée» par Trump

La dirigeante japonaise a remercié mardi Donald Trump pour son «amitié durable» avec Shinzo Abe. «J’ai été très impressionnée et inspirée par vous», a-t-elle aussi lancé à M. Trump. Mme Takaichi a également indiqué vouloir ouvrir «un nouvel âge d’or» des relations nippo-américaines, alors que le Japon fait face à la montée en puissance militaire de son voisin chinois et qu’il subit les surtaxes douanières de Washington.

«Je tiens à vous assurer que ce sera une relation privilégiée. Sachez que […] si vous avez besoin de quoi que ce soit, si je peux aider. Nous serons là. Nous sommes un allié au plus haut niveau», l’a rassuré M. Trump en début d’entretien.

Selon une déclaration des deux dirigeants, Tokyo et Washington «feront de nouveaux pas vers un nouvel âge d’or» de leur alliance «toujours plus grande». Selon la Maison-Blanche, Mme Takaichi a par ailleurs indiqué son intention de recommander le dirigeant américain pour le prix Nobel de la paix, devenu une obsession pour M. Trump.

Dépenses militaires

Signe de proximité, les deux pays ont signé mardi un accord-cadre pour «sécuriser» leurs approvisionnements de terres rares et de minéraux critiques, via une étroite coopération et des soutiens financiers. Cette annonce intervient peu après que Pékin a adopté des restrictions drastiques sur ses exportations de ces matériaux essentiels pour les industries de pointe et sur lesquels la Chine exerce un quasi-monopole.

En matière de défense, M. Trump, adepte du donnant-donnant, exige que les alliés des Etats-Unis musclent leurs dépenses militaires pour continuer à bénéficier de la protection américaine et en particulier le Japon, où quelque 60’000 militaires américains sont stationnés. M. Trump rendra d’ailleurs visite mardi à certains d’entre eux à bord du porte-avions USS George Washington, au large de Tokyo.

Soucieuse de ménager Washington, Sanae Takaichi avait annoncé vendredi que le Japon porterait à 2% du PIB son budget de défense dès l’exercice fiscal actuel, avec deux ans d’avance.

Egalement pour mettre le milliardaire de 79 ans dans les meilleures dispositions, son hôte lui a offert des clubs de golf ayant appartenu à Shinzo Abe et des balles de golf plaquées or. Tokyo pourrait aussi dévoiler l’achat d’une centaine de pick-up Ford F-150, dans un geste de bonne volonté commerciale.

Automobile

Pour sa part, Donald Trump a rencontré mardi des familles de Japonais enlevés par la Corée du Nord, un sujet extrêmement sensible dans l’archipel.

Le commerce domine également cette rencontre. Le Japon et les Etats-Unis ont déjà trouvé cet été un compromis commercial, mais certains points restent en suspens.

Washington a abaissé à la mi-septembre à 15% les droits de douane totaux sur les automobiles japonaises, jugés encore trop élevés par les constructeurs. Le secteur est crucial pour les exportations et l’économie nippones.

Autre sujet de discussion: la forme que prendront les 550 milliards de dollars d’investissements nippons sur le sol américain, prévus dans l’accord conclu en juillet. A rebours de propos de M. Trump, Tokyo avait estimé que seuls 1 à 2% du montant seraient des investissements directs réels, le reste étant constitué de prêts et garanties de prêts.

Après Tokyo, Donald Trump se rend mercredi en Corée du Sud, où il rencontrera jeudi Xi Jinping, en marge d’un sommet des pays de l’Asie Pacifique (APEC).