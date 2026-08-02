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A Vevey, des activités sportives et culturelles pour les jeunes

Keystone-SDA

La place Robin à Vevey accueille dès samedi et jusqu'au 12 septembre des activités sportives et culturelles destinées aux jeunes et aux familles. Ce projet baptisé "1800-Spark" s'inscrit dans la continuité de l'expérience positive menée l'été dernier avec le projet Spark-Vaud, qui a fait escale ces dernières années dans plusieurs villes vaudoises.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) L’édition 2025 de Spark-Vaud a confirmé la pertinence de ce type de dispositif imaginé pour faire face à la sédentarité, à l’isolement et au désengagement dont souffre une partie de la jeunesse. En 39 jours d’ouverture, plus de 13’300 visites ont été enregistrées et 186 animations ont été proposées, relate la ville.

«1800-Spark», dont le nom est inspiré du code postal de Vevey, ambitionne de transformer cette initiative en un rendez-vous estival durable. Il s’agit de développer un projet ancré dans la vie locale, en collaboration notamment avec les associations, les clubs sportifs et les jeunes eux-mêmes, précise un communiqué.

Cette nouvelle édition s’appuiera sur les forces qui ont fait le succès de l’expérience de 2025. Cette stabilité permettra de préserver les liens de confiance établis avec les jeunes et de garantir un encadrement de qualité, souligne la ville. Une attention particulière sera apportée à la participation des jeunes filles.

Durant cinq semaines, la place Robin accueillera gratuitement une programmation variée mêlant des initiations sportives, des tournois, des ateliers créatifs, de la danse, de la musique, des activités de prévention et des moments conviviaux. L’Animambule, la charrette de l’animation-jeunesse veveysanne, y interviendra régulièrement.

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