A Vevey, la structure d’hébergement d’urgence sera pérennisée

Keystone-SDA

La structure d'hébergement d'accueil temporaire "Le Lien-Vevey" ouverte en décembre par la Ville sera gérée par l'Armée du Salut dès le 1er juillet 2026. Cette reprise d'exploitation, établie sur mandat du Canton de Vaud, vise à garantir la pérennité de l'accueil d'urgence sur la Riviera.

(Keystone-ATS) D’une capacité de 22 lits, le site a pris place dans l’abri civil du Panorama à la mi-décembre. Il est ouvert tous les jours de 21h00 à 08h00 et propose un repas chaud le soir, ainsi qu’un petit déjeuner.

Dès cet été, la Fondation humanitaire, présente dans le canton de Vaud depuis plus de cent ans, poursuivra cet accueil. Elle étudie, en outre, «la possibilité de le transférer ultérieurement dans un bâtiment adapté», soulignent les autorités veveysannes dans un communiqué. Cette prestation sera financée par un mandat cantonal.

«La Ville de Vevey remet avec confiance l’exploitation de cet hébergement d’urgence à la Fondation Armée du Salut Suisse, est-il encore écrit. La Ville et le Canton se réjouissent que l’accueil soit ainsi garanti à plus long terme.»

Histoire de plusieurs années

L’hébergement d’urgence existe depuis 2009 à Vevey et constitue le seul dispositif de ce type pour les personnes sans domicile fixe entre Lausanne et Monthey. La structure existante, «Le Hublot», gérée par Caritas Vaud, a toutefois rencontré des difficultés, liées notamment à la recherche de locaux adaptés.

Elle a donc dû fermer en mai de l’année dernière. En 2024, 906 personnes y avaient été accueillies pour un total de 6085 nuitées.

«Cette fermeture a notamment contribué à rendre la précarité plus visible dans l’espace public et généré quelques tensions.» Pour pallier à l’absence de solution et justement jusqu’à ce qu’une solution pérenne soit trouvée, la Ville de Vevey a ouvert «Le Lien-Vevey» à la mi-décembre.

Le lieu avait été baptisé ainsi en référence à sa mission de trait d’union entre les personnes sans-abri de l’Est vaudois et les actrices et acteurs spécialisés du réseau social.

Augmentation de la précarité

La Fondation Armée du Salut Suisse, parmi les plus importantes organisations à but non lucratif dans le pays, est le plus grand fournisseur de places d’hébergement d’urgence pour les personnes sans domicile fixe. Elle gère au total plus de 600 lits à l’échelle nationale.

Ces dernières années, elle a constaté une augmentation des personnes sans-abri pratiquement dans toute la Suisse. Elle a ouvert récemment des structures spécialement destinées aux femmes à Genève et à Berne.