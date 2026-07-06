A20 fermée pendant trois semaines – Déviation par la Vue-des-Alpes

Keystone-SDA

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L'autoroute A20, qui relie Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds, sera entièrement fermée à la circulation entre la jonction de Boudevilliers et le giratoire du Bas-du-Reymond (NE) entre le 20 juillet et le 7 août pour des travaux d'entretien. Le trafic devra passer par le col de la Vue-des-Alpes.

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(Keystone-ATS) «Cette fermeture totale de l’autoroute, organisée pendant les vacances horlogères, permettra de procéder à des travaux d’entretien tant dans le tunnel de la Vue-des- Alpes que dans les tranchées couvertes et les sections à ciel ouvert du tronçon», a indiqué lundi l’OFROU (Office fédéral des routes).

Pendant les vacances horlogères, les chiffres de trafic «montrent une baisse de l’ordre de 30% par rapport au nombre de véhicules circulant en moyenne quotidiennement sur le secteur», a précisé l’OFROU.