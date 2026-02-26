A9 réouverte et trains rétablis

Keystone-SDA

Fermée mercredi à la suite d'un accident, l'A9 est désormais réouverte à la circulation dans les deux sens entre Bex et St-Maurice. Egalement à l'arrêt en raison de cet accident, la circulation ferroviaire est, elle aussi, rétablie.

(Keystone-ATS) L’A9 avait été fermée dans la journée de mercredi sur le tronçon chablaisien, en raison d’un accident impliquant un poids lourd transportant du gaz liquéfié.

L’accident avait eu lieu mercredi peu avant midi sur le territoire communal de Bex. Le poids lourd avait été le seul véhicule impliqué. Il a fallu vider le camion-citerne de son carburant, du gaz naturel liquéfié, avant de le déplacer. «Dans ce processus, nous devons veiller à éviter une étincelle qui pourrait provoquer une explosion», avait alors expliqué la porte-parole de la police vaudoise Olivia Cutruzzolà à Keystone-ATS.

Autre conséquence de l’accident: le trafic ferroviaire avait été interrompu sur la ligne Lausanne-Brigue, entre Bex et St-Maurice. «Le passage d’un train pourrait provoquer avec une étincelle une explosion. Par mesure de précaution, nous avons décidé de stopper le passage des trains», avait souligné Madame Cutruzzolà.

Les opérations de nettoyage ont duré jusqu’au milieu de la nuit et avaient permis dans un premier temps la réouverture du réseau ferroviaire et de la chaussée «montagne» de l’A9.