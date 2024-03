Abattage de 26 arbres sur la commune de Val-de-Ruz (NE)

(Keystone-ATS) L’Etat de Neuchâtel, avec la commune de Val-de-Ruz, s’engage dans une démarche de préservation de l’environnement en procédant à l’abattage de 26 arbres sur territoire communal. L’initiative se veut un “entretien responsable et un rajeunissement” des allées d’arbres.

Suite à une inspection réalisée par le garde-forestier, il a été constaté l’état critique de 26 arbres bordant les routes du Val-de-Ruz, a indiqué mardi la Chancellerie d’Etat. Creux, blessés, ou atteints de pourriture aux ramifications de la couronne, ces derniers présentent un danger pour la sécurité des usagers.

Afin de garantir la sécurité et de préserver l’intégrité de l’environnement, il apparaît impératif de procéder à leur abattage dans les meilleurs délais. Les travaux seront effectués par le Service des ponts et chaussées et par le service forestier de la commune de Val-de-Ruz, précise le communiqué.

Les opérations seront menées “dans le respect des normes environnementales et en privilégiant des méthodes respectueuses de la nature”. Le remplacement des arbres abattus est planifié dans le cadre d’un projet de renouvellement des allées, permettant de préserver la “beauté naturelle” du paysage, note l’Etat de Neuchâtel.