ABB «pas trop affecté» par le conflit en Iran jusqu’à présent

Keystone-SDA

Le groupe d'électrotechnique ABB estime que ses activités n'ont pour le moment "pas été trop affectées" par la guerre en Iran. Les répercussions à long terme se feraient plutôt sentir dans la chaîne d'approvisionnement, a indiqué le directeur général Morten Wierod.

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(Keystone-ATS) ABB compte environ 1500 collaborateurs dans la région, a rappelé M. Wierod dans une interview parue vendredi sur le site du magazine Bilan. «Nous sommes en contact permanent avec eux afin de s’assurer qu’ils se portent le mieux possible dans cette situation très tendue».

Par ailleurs, les droits de douane américains n’auraient «pas encore eu un effet significatif». La majeure partie de ce que le groupe vend aux Etats-Unis y est également fabriquée, le reste provenant du Canada et du Mexique. Les composants seraient produits à 10% en Europe.

Concernant les acquisitions, M. Wierod a évoqué les achats complémentaires qu’ABB réalise «régulièrement» et qui devraient représenter 1 à 2% de la croissance, en plus des 5 à 7% de croissance organique.

ABB serait également ouvert à des transactions de plus grande envergure. Mais pour son patron, de telles transactions seraient davantage de l’ordre de celle du fabricant de moteurs Baldor (4,2 milliards de dollars). «C’est ce qui nous intéresse plutôt qu’une transaction à dix milliards.»

L’entreprise doit en effet tenir compte des difficultés d’intégration, a expliqué M. Wierod. Au printemps, des rumeurs concernaient une éventuelle acquisition de la société française Legrand, dont la capitalisation boursière dépasse les 40 milliards de dollars.