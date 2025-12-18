La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
ABB acquiert le finlandais Netcontrol, pas de prix

Keystone-SDA

Le conglomérat d'électrotechnique ABB a jeté son dévolu sur le spécialiste finlandais de l'automatisation des réseaux électriques Netcontrol et sa centaine de collaborateurs. Les contours financiers de l'opération font l'objet d'une clause de confidentialité.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La finalisation de la transaction est agendée au premier trimestre de l’année prochaine, indique un communiqué du groupe zurichois diffusé jeudi. Les produits et services de Netcontrol seront alors intégrés au sein de la gamme Distribution Solutions d’ABB,

