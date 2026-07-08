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ABB et Roche élèveront ensemble des robots de laboratoire

Keystone-SDA

ABB et Roche veulent développer des robots de laboratoires mus par intelligence artificielle. La collaboration réunit les compétences robotiques du géant zurichois de l'électrotechnique et le savoir-faire du géant pharma bâlois dans le diagnostic.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le spécialiste de l’électrotechnique et de l’automation apportera ses compétences en matière de manipulation autonome et de robots fixes articulés, indique-t-il dans un communiqué mercredi.

La mastodonte pharmaceutique bâlois et poids lourd mondial du diagnostic de son côté emploiera son savoir-faire pour s’assurer que les futures solutions robotisées seront adaptées aux besoins des laboratoires.

«En automatisant des tâches répétitives, nous permettons à nos laborantins de se concentrer sur les analyses complexes, accélérant ainsi le processus entre le diagnostic et la décision de traitement des patients,» indique Marc Boehm, représentant la division Diagnostics de Roche, cité dans le communiqué.

Gestion des lames histologiques et intralogistiques constituent les deux premières applications visées pour les futurs robots.

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