La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

ABB investit 110 millions de dollars aux Etats-Unis

Keystone-SDA

ABB annonce étoffer ses capacités de production aux Etats-Unis. Le spécialiste de l'automation et de l'électrotechnique prévoit de dépenser 110 millions de dollars dans trois Etats ainsi que sur le territoire de Porto Rico, dans les Caraïbes.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) ABB investit dans «la recherche, le développement et la fabrication de ses solutions d’électrification», selon le communiqué paru mardi. Le groupe zurichois compte ainsi répondre à la demande de ses clients portant sur l’amélioration de l’efficience énergétique et la disponibilité des installations afin de réduire les coûts.

L’entreprise veut créer près de 200 postes de travail. Elle engagera 30 millions de dollars sur le site de Richmond en Virginie (côte Est) pour doubler la surface de l’usine, en mettant sur pied un nouveau centre de test, un entrepôt et de nouvelles lignes de montage. La nouvelle installation ouvrira ses portes au quatrième trimestre 2025 et accueillera 100 nouveaux emplois dans la production et l’ingénierie.

Une enveloppe de 30 millions est destinée à Arecibo, sur l’île de Porto Rico, pour trois nouvelles lignes de production et 90 nouveaux postes d’ici fin 2026. Il est également question de 35 millions à Pinetops en Caroline du Nord (côte Est), où le site modernisé sera prêt l’an prochain. Enfin, 15 millions de dollars seront dépensés à Senatobia, dans le Mississippi (sud), où sera construite une nouvelle ligne de production pour le disjoncteur Emax 3. La mise en service est prévue en 2026.

Morten Wierod, le directeur général d’ABB cité dans le document, souligne que cet investissement fait partie de la «stratégie de croissance à long terme dans notre plus gros marché mondial». Le groupe, qui assure avoir investi 500 millions de dollars aux Etats-Unis de 2022 à 2024, a réalisé 9 milliards de dollars de recettes dans le pays l’an dernier, soit 27% du chiffre d’affaires du groupe.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
38 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
10 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision