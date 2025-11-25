ABN Amro annonce la suppression de 5200 postes d’ici à 2028

Keystone-SDA

La troisième banque des Pays-Bas ABN Amro a annoncé mardi qu'elle allait réduire de 5200 postes ses effectifs d'ici à 2028, dans le cadre de sa nouvelle stratégie financière de 2026 à 2028.

1 minute

(Keystone-ATS) «ABN Amro simplifie sa structure organisationnelle afin de gagner en efficacité et en efficience», a indiqué la banque sur son site.

Evoquant entre autres l’intégration de l’Intelligence artificielle, la banque a affirmé que la technologie occupera «une place centrale» dans sa nouvelle stratégie.

«En conséquence, nos effectifs diminueront de 5200 ETP (emplois équivalents temps plein) nets d’ici 2028 par rapport à 2024», a-t-elle indiqué, ajoutant prévoir que la moitié de ces réductions se fera par le biais de départs naturels.

Nouvelles opportunités

«Je comprends que les changements apportés à notre base de coûts, en particulier la réduction des ETP, soient source d’incertitude pour nos collègues», a déclaré Marguerite Bérard, directrice générale d’ABN Amro.

Cette Française qui a pris les rênes de la banque néerlandaise en avril a affirmé qu’ABN s’engageait à soutenir les personnes affectées à travers un plan social comprenant un soutien financier et une aide pour trouver «de nouvelles opportunités».

D’après son site, ABN Amro compte actuellement 21.976 emplois pour 5 millions de clients. La banque a par ailleurs indiqué avoir réduit ses effectifs de plus de 1000 postes au cour de 2025.