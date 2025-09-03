La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie suisse
Suisses de l'étranger
Accident d’un funiculaire à Lisbonne: plusieurs morts

Keystone-SDA

Un accident impliquant un funiculaire d'un des quartiers les plus touristiques de Lisbonne a fait plusieurs morts et des blessés graves, a déploré le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, dans un message publié mercredi soir sur le site de la présidence.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) D’après des médias locaux, citant les services d’urgence, le wagon du célèbre funiculaire de la Gloria, qui relie la place du Rossio aux quartiers du Bairro Alto et du Principe Real, a déraillé, provoquant au moins trois morts.

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

