Accident d’un funiculaire à Lisbonne: plusieurs morts
Un accident impliquant un funiculaire d'un des quartiers les plus touristiques de Lisbonne a fait plusieurs morts et des blessés graves, a déploré le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, dans un message publié mercredi soir sur le site de la présidence.
Ce contenu a été publié sur
1 minute
(Keystone-ATS) D’après des médias locaux, citant les services d’urgence, le wagon du célèbre funiculaire de la Gloria, qui relie la place du Rossio aux quartiers du Bairro Alto et du Principe Real, a déraillé, provoquant au moins trois morts.