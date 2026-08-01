La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Accident d’avion à Colombier (NE) – Pilote blessé à la tête

Keystone-SDA

Un avion de tourisme s’est retourné samedi lors de son atterrissage à l’aérodrome à Colombier (NE). Le pilote, un ressortissant suisse âgé de 69 ans, a été blessé à la tête. Seul à bord, il a été transporté en ambulance à l’hôpital.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’appareil, de type Pipistrel Virus, a été accidenté au moment de se poser, a indiqué la police neuchâteloise. Il s’est ensuite immobilisé au bord de la piste. L’enquête devra déterminer les causes du problème. Le Ministère Public de la Confédération a été renseigné et a ouvert une instruction pénale.

Les pompiers de la Région de défense incendie du Littoral (RDIL), une ambulance, le service de déminage du Nedex, le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE) ainsi que cinq patrouilles de la police se sont rendus sur place, précise le communiqué.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision