Accident de funiculaire: 17 morts et 21 blessés, dont un Suisse
Le bilan du déraillement d'un funiculaire de Lisbonne a été porté jeudi à 17 morts après le décès de deux blessés dans la nuit, a annoncé la responsable de la protection civile municipale de la ville. Vingt et une personnes ont été blessées, dont un Suisse.
(Keystone-ATS) Onze étrangers se trouvent parmi les blessés, a précisé Margarida Castro: deux Allemands, deux Espagnols, une Française, un Italien, un Suisse, un Canadien, un Coréen, un Marocain et un Cap-verdien. La nationalité des personnes décédées sera communiquée ultérieurement.