Accident de funiculaire à Lisbonne: démission chez l’opérateur

Keystone-SDA

Le conseil d'administration de Carris, l'entreprise publique qui gère les funiculaires, les tramways et les bus de Lisbonne, a démissionné mercredi. Le tout deux jours après la publication d'un rapport accablant sur les causes de l'accident d'un funiculaire.

(Keystone-ATS) Le patron de Carris Pedro Bogas et l’ensemble du conseil d’administration ont «renoncé» à leurs fonctions, a annoncé la mairie de Lisbonne. L’accident, qui s’est produit début septembre, a tué 16 personnes.

Le maire Carlos Moedas, reconduit à la tête d’une coalition de droite lors des élections municipales du 12 octobre, s’est engagé à «rétablir le plus vite possible la totale confiance et la crédibilité d’une entreprise fondamentale pour la ville de Lisbonne», a précisé la mairie dans un communiqué.

Selon le Bureau d’enquête sur les accidents aériens et ferroviaires portugais (GPIAAF), l’accident a été provoqué par la déconnexion du câble qui reliait les deux cabines du funiculaire de la Gloria, qui servaient comme contre-poids l’une de l’autre.

D’après les conclusions d’un rapport préliminaire publié lundi par le GPIAAF, «le câble n’était pas conforme aux spécifications» exigées par Carris, qui avait confié l’entretien du funiculaire à un sous-traitant.

Différences

Les enquêteurs ont indiqué que les opérations régulières d’entretien avaient bien été «enregistrées comme exécutées», mais ils ont également «recueilli des éléments selon lesquels ce registre ne correspond pas aux tâches réalisées effectivement».

En attendant la publication de son rapport final, prévu dans un délai d’un an, le bureau d’enquêtes a recommandé que les trois ascenseurs historiques de la capitale portugaise restent à l’arrêt, comme c’est le cas depuis l’accident, afin de garantir qu’ils disposent de systèmes de fixation des câbles et d’appareils de freinage «capables d’immobiliser les cabines en cas de rupture du câble».

Le 3 septembre, une des deux cabines de l’iconique «ascenseur de Gloria» a dévalé cette rue pentue à toute vitesse et déraillé avant de s’écraser contre un immeuble, faisant 16 morts et une vingtaine de blessés. Parmi les personnes décédées – huit hommes et huit femmes âgés de 36 à 82 ans – se trouvaient cinq Portugais et 11 étrangers: trois Britanniques, deux Sud-Coréens, deux Canadiens, une Française, une Suissesse, un Américain et un Ukrainien.