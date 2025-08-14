La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Accident de montagne: décès d’une femme près d’Interlaken

Keystone-SDA

Une Suissesse de 23 ans a chuté d'environ 70 mètres samedi lors d'une randonnée à Niederried bei Interlaken (BE). Elle est décédée mercredi à l'hôpital.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Selon les premiers éléments, un groupe de quatre personnes descendait du Suggiture, un sommet surplombant le lac de Brienz. Pour une raison qui reste à déterminer, la malheureuse a chuté d’une paroi rocheuse. Alertés peu avant 12h10, les secours ont pu dégager la victime, grièvement blessée, qui a été héliportée par le Rega dans un hôpital, indique jeudi la police cantonale bernoise dans un communiqué.

La jeune femme domiciliée dans le canton de Zurich est décédée mercredi. La police cantonale a ouvert une enquête, sous la direction du Ministère public régional de l’Oberland bernois, afin de déterminer le déroulement et les circonstances exactes de l’accident.

Outre plusieurs services de police et un hélicoptère de la Rega, l’intervention a mobilisé un spécialiste du Secours alpin suisse.

